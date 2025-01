Die britische Dragqueen "The Vivienne" ist im Alter von 32 Jahren verstorben. Sie starb am vergangenen Wochenende, wie sein Manager Simon Jones in einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung bestätigte. Williams war erster Gewinner von "RuPaul's Drag Race UK".

Die Nachricht von The Viviennes Tod löste eine Welle von Beileidsbekundungen aus. RuPaul Charles selbst teilte ein Foto von sich und The Vivienne auf der "Drag Race"-Bühne auf Instagram und schrieb: "Mit gebrochenem Herzen schließe ich mich dem gesamten Drag-Race-Universum an, um den Verlust von The Vivienne zu betrauern – einer unglaublich talentierten Queen und einem liebenswerten Menschen."

Karriere und Vermächtnis

The Vivienne, geboren als James Lee Williams, gewann 2019 die erste Staffel von "RuPaul's Drag Race UK" und erlangte internationale Anerkennung für ihr Talent und ihren Humor. Sie war bekannt für ihre beeindruckenden Auftritte und ihre scharfsinnige Komik. Neben ihrer Teilnahme an "Drag Race" spielte sie auch in britischen Filmen und Fernsehsendungen mit und trat in verschiedenen Theaterproduktionen auf. Zuletzt stand Williams etwa als "the Wicked Witch of the West" im Musical "The Wizard Of Oz" auf der Bühne.