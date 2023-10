Hassposting gegen Dragqueen-Lesung: Diversion für Steirer

Ein 37-jähriger Steirer hat am Freitag wegen eines "unerträglichen Postings" auf Facebook, so Richter Christoph Lichtenberg, eine Diversion am Straflandesgericht Graz erhalten. Der Mann hatte den Beitrag über eine Lesung einer Dragqueen in Graz kommentiert und mit seinen Worten laut Anklage gegen Transgender-Personen gehetzt und mit Pädophilie in Verbindung gebracht. Dem Beschuldigten tue es leid, was er geschrieben hat. Er soll das Programm "Dialog statt Hass" absolvieren.

➤ Mehr lesen: Drag-Queen-Lesung in Wien: Forderung nach Schutzzone