Jahrelang litt die US-Amerikanerin Tori Mosser (23) unter schmerzhaften Magen-Darm-Episoden mit Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, bis bei ihr schließlich das zyklische Erbrechenssyndrom (CVS) diagnostiziert wurde. Auf TikTok gab sie ihren 27.700 Followern regelmäßig Updates zu ihrem Gesundheitszustand.

Eines Tages meldete sich eine Fremde bei ihr und vermutete, dass ihre Beschwerden mit ihrem Blinddarm zusammenhängen könnten. Tatsächlich musste Mosser im Februar 2026 notoperiert werden – ihr Blinddarm wurde entfernt.

Hinweis von Nutzerin führte zu richtiger Diagnose Ein Video vom 25. Februar zeigt die junge Frau in einem Krankenhausbett. Dazu schreibt sie: "An die eine Frau auf TikTok, die mich kontaktiert und gewarnt hat, dass ich vielleicht eine andere, ernstere Diagnose habe: Du hattest recht." Der kurze Clip wurde inzwischen über 2,8 Millionen Mal aufgerufen. Die unbekannte TikTok-Nutzerin namens Ella hatte Mosser zuvor per Direktnachricht kontaktiert und berichtet, dass ihr Bruder ganz ähnliche Symptome gehabt hatte, die verschwanden, nachdem ihm der Blinddarm entfernt worden war.

Not-OP wegen akuter Blinddarmentzündung In ihren Videos erklärt die 23-Jährige, dass sie von den Ärzten zunächst abgewiesen wurde, als sie den Verdacht einer chronischen Blinddarmentzündung äußerte. Erst als sie wegen starker Bauchschmerzen erneut in der Notaufnahme kam, brachte eine Computertomografie Klarheit: Es wurde eine akute Blinddarmentzündung diagnostiziert, die eine sofortige Notoperation erforderte, bei der ihr der Blinddarm entfernt wurde. Im Gespräch mit Newsweek erinnert sich Mosser:

"Ehrlich gesagt hatte ich so starke Schmerzen, dass es mir egal war, was sie taten, und als ich aus der Narkose erwachte, waren die Magenschmerzen komplett verschwunden." von Tori Mosser (23)

Mosser berichtet, dass die fremde Nutzerin vermutete, ihre sich verschlimmernden CVS-Symptome könnten in Wahrheit auf eine Blinddarmentzündung zurückzuführen sein. "Zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen die Ärzte dies und haben meinen Blinddarm entfernt", so die 23-Jährige.