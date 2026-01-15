Anfallsartiges Erbrechen: Grassieren Noroviren aktuell besonders stark?

"Eine Norovirus-Infektion beginnt fulminant", sagt Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Leiterin des Zentrums für Virologie an der MedUni Wien. Gemeint ist nichts Gutes: "Diese Magen-Darm-Infekte beginnen plötzlich mit anfallsartigem Erbrechen. Typisch ist auch starker Durchfall."

Insgesamt verursachen Noroviren – sie gelten weltweit als häufigster Auslöser der Magen-Darm-Grippe – auf Symptomebene äußerst intensive und unangenehme Beschwerden. Begleitet wird die Gastroenteritis von einem ausgeprägten Schlappheitsgefühl. "Erkrankte sind matt, der Körper schmerzt, Kopfweh ist häufig, Fieber seltener und meist nicht hoch."

Charakteristisch ist das rasche Abklingen der Krankheitsanzeichen: "Nach zwei bis drei Tagen ist das Schlimmste wieder vorüber", sagt Puchhammer-Stöckl. Dabei kann die Erschöpfung auch noch in den Tagen danach anhalten. Die Inkubationszeit – die Zeit zwischen Ansteckung und Auftreten erster Symptome – beträgt ein bis zwei Tage. Ansteckend ist man mitunter auch noch einige Tage nach Besserung der Symptome.

Anstieg bei Fallzahlen

"An sich sind Noroviren das ganze Jahr über präsent", sagt Puchhammer-Stöckl. Im Winter kämen Infektionen aber gehäuft vor. Im englischsprachigen Raum spricht man deshalb vom "winter vomiting bug" (Erreger, Anm.). Dass derzeit im privaten Umfeld verstärkt anekdotisch über Magen-Darm-Infekte berichtet wird, ist also nicht verwunderlich.

Auch in dieser Wintersaison haben die Noroviren Österreich wieder fest im Griff, heißt es auf KURIER-Anfrage von der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES): "Jedoch konnte im Vergleich zu den Vorjahren bisher keine ungewöhnliche Aktivität registriert werden."

Auch laut Herbert Tilg, Leiter der Innsbrucker Uniklinik für Innere Medizin I mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie und Stoffwechsel, ist die Lage derzeit stabil: "Wir haben derzeit nur vereinzelt stationäre Aufnahmen." Auch in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes beobachtet man derzeit kein vermehrtes Patienten-Aufkommen.

Vergangenes Jahr wurden in etwa gleich viele Fälle von Norovirus-Gastroenteritis dokumentiert wie 2024. Allerdings: Laut AGES wurden 2024 deutlich höhere Norovirus-Zahlen dokumentiert als im Jahr davor. Abgesehen von den Pandemie-Jahren steigen die Ansteckungszahlen seit 2015 kontinuierlich. Der Anstieg hat laut AGES aber primär mit dem vermehrten Anstieg an Norovirus-Diagnostik zu tun.