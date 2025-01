Noroviren: "Es gibt keinen anderen Magen-Darm-Infekt, der so brutal ist"

Allerdings: Laut der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden vergangenes Jahr durchwegs mehr Norovirus-Fallzahlen dokumentiert als im Vorjahr. Noroviren sind ein möglicher Auslöser für Magen-Darm-Infekte. Allein im Frühjahr wurden 53 Prozent mehr Fälle gemeldet als im gleichen Zeitraum der Jahre zuvor. Ein ähnliches Muster konnte man in Deutschland, Finnland, Irland, den Niederlanden oder den USA sehen. Zurückzuführen sei das auf einen speziellen Norovirus-Genotyp, der besonders dominant war.

Oft heißt es, dass die meisten Fälle von Norovirus-Infektionen im Winter auftreten. Im englischsprachigen Raum spricht man deshalb auch vom "winter vomiting bug" (Erreger, Anm.). 2024 kam es in den wärmeren Monaten aber nicht zu dem erwarteten Absinken der Fälle nach dem Gipfel im Winter. "Das Virus ist immer im Wandel und passt sich an seine Umgebung an – und bleibt damit nervig. Noroviren sind echte Peiniger der Gesellschaft, weil sie das ganze Jahr präsent sind", sagt Tilg.