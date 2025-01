"Bis zu 14 Tage außer Gefecht": Die Grippe grassiert im Land

"Die Dunkelziffer ist hoch"

Der Anstieg bei den Fallzahlen sei nicht ungewöhnlich: "Das beobachten wir nach den Feiertagen im Grunde in jeder Grippe-Saison."

Die ÖGK-Zahlen würden lediglich offizielle Krankmeldungen abbilden. Man müsse davon ausgehen, dass "die Dunkelziffer hoch ist und deutlich mehr Menschen im Land momentan an der Grippe laborieren", erklärt die Expertin.

An der MedUni Wien werden laufend Proben von ausgewählten niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten aus allen Bundesländern sowie von hospitalisierten Patientinnen und Patienten, vor allem aus dem Raum Wien, auf Influenza-Viren untersucht. "In der vergangenen Woche konnte im Vergleich zur Vorwoche nochmals eine Verdoppelung der Influenza-Nachweise festgestellt werden", heißt es in einer aktuellen Aussendung. Auch am SARI-Dashboard – es zeigt die stationären Aufnahmen in österreichischen Krankenhäusern mit Diagnosen von "Schweren Akuten Respiratorischen Infektionen" (SARI), dazu zählt auch die Grippe – zeigte sich in den vergangenen Wochen ein Anstieg bei Personen, die mit der Grippe im Krankenhaus liegen.