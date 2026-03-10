Rachel Tussey veröffentlichte auf ihrem TikTok-Profil regelmäßig Videos aus ihrem Privatleben, vor allem ihr Ehemann Jeremy war oft in den Aufnahmen zu sehen. Mit ihren Fans teilte sie zudem auch die Nachricht, dass sie sich am 25. Februar auf den Weg zu einer Schönheitsoperation machte. Doch genau dieser Eingriff sollte der Influencerin das Leben kosten.

Komplikationen nach Bauchstraffung Tussey wollte sich einer Bauchstraffung unterziehen, auf die sie sich laut ihrem Video "wirklich lange gewartet" habe. Die 47-Jährige filmte sich in einem Krankenhauskittel und betonte, dass ihr Ehemann sie begleiten würde. "Ich bin in guten Händen. Ich weiß, dass Gott mich beschützt. Los geht's", sagte Tussey. Die Operation war erfolgreich, doch wie Jeremy Tussey in einem Video erklärte, hatte seine Frau plötzlich mit Komplikationen zu kämpfen.

Tussey bemerkte, dass das Gesicht seiner Frau blass geworden war. Sie habe Dilaudid und Fentanyl gegen die Schmerzen erhalten, aber die Medikamente hätten nicht geholfen. Als sie das Bewusstsein verloren hatte, wurde ihr auch Narcan verabreicht, das bei einer Überdosis von Opioiden verwendet wird. Doch als es der 47-Jährigen nicht besser ging, wurde sie in ein Spital gebracht, wo sie seither im Koma liegt.

Influencerin nach OP hirntot "Sie war über sechs Minuten ohne Sauerstoff", sagte Jeremy Tussey in dem TikTok-Video und schwenkt die Kamera auf seine Frau, die im Koma liegt. "Mir wurde gestern Abend mitgeteilt, dass sie hirntot ist." Mittlerweile wurde ein GoFundMe-Spendenkonto für die TikTokerin eingerichtet. In der Beschreibung heißt es: "Am 5. März stand ihr Ehemann Jeremy vor der unvorstellbar herzzerreißenden Entscheidung, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzudrehen. Obwohl Rachel derzeit noch atmet, bestätigten neurologische Untersuchungen, dass sich ihr Gehirn in einem vegetativen Zustand befindet, was leider mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem langsamen Tod führt." Die Influencerin werde zurzeit in einem Hospiz palliativ betreut.