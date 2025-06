Buldrini wollte sich in der Türkei nicht nur Fett absaugen lassen, sondern auch eine Nasenkorrektur durchfürhen sowie die Brüste vergrößern lassen. Mit ihrem Mann Elgar Sueia , der auch als DeHermes bekannt ist, reiste die Sängerin von Mosambik nach Istanbul, um die Beauty-Eingriffe am 15. Juni durchführen zu lassen. Buldrini konnte sich die Kosten für die Operation sparen, wenn sie dafür auf ihrer Plattform Werbung machte, wie Turkiye Today berichtet.

Die Operationen wurden trotzdem durchgeführt und aufgrund von mehreren Komplikationen erlitt die 31-Jährige einen Herzstillstand. Ihr Partner wollte sie im Krankenhaus abholen: " Der Arzt schickte ihr sogar nach der Operation ein Foto, und ihr Zustand war stabil. Als ich jedoch am Montag gegen 2 Uhr morgens im Krankenhaus ankam, vermutete ich, dass sie bereits tot war. " Vorort sah er mehrere Polizeiwagen und bekam die Nachricht, dass seine Ehefrau verstorben ist. Gegenüber EkolTV erklärte ihr Ehemann: "Ich verlor die Kontrolle. Ich weinte, schrie und schlug gegen die Wände. Ich sah sie in der Leichenhalle. Sie sah wunderschön aus, aber sie war tot. "

Kritik im Netz gegen Krankenhaus

Auf Instagram schrieb der Ehemann der Verstorbenen: "Am 16. Juni 2025 verlor Ana auf tragische Weise ihr Leben aufgrund grober ärztlicher Fahrlässigkeit in einer Privatklinik in Pendik, Istanbul. Sie kam voller Hoffnung und Vertrauen in dieses Land. Dieses Vertrauen wurde enttäuscht – nicht nur durch die verantwortlichen Personen, sondern auch durch das System, das dies ungehindert zuließ." Unter einem Instagram-Beitrag heißt es weiter: "Wir fordern eine transparente Untersuchung, ein unparteiisches Gerichtsverfahren und die sofortige Suspendierung des beteiligten medizinischen Personals und der beteiligten Einrichtungen."

Im Netz kämpft der Witwer nun für Gerechtigkeit für seine tote Ehefrau.