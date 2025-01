Peinlicher Filmfehler in "Squid Game": Kameramann im Bild

In der zweiten Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie "Squid Game" hat sich ein ungewöhnlicher Fehler eingeschlichen: In einer Szene ist ein Kameramann deutlich im Bild zu sehen. Die witzige Szene sorgt vor allem im Netz für Aufsehen.

Der lustige Fehler fiel einem aufmerksamen Nutzer auf, der einen Screenshot der Szene auf der Plattform X (ehemals Twitter) teilte. Darauf ist klar zu erkennen: Ein schwarz gekleideter Kameramann steht mitten in der Szene, die Kamera geschultert. Was normalerweise akribisch vermieden wird, sorgt hier für Belustigung und Kritik gleichermaßen.

Serie feiert weiterhin Erfolge

Die Fortsetzung von "Squid Game" startete am 26. Dezember 2024 auf Netflix und übertraf mit 68 Millionen Zuschauern in den ersten drei Tagen sogar den bisherigen Rekordhalter "Wednesday", der 50,1 Millionen Zuschauer verzeichnete. In über 92 Ländern erreichte die Serie mit Lee Jung-jae in der Hauptrolle Platz 1 der Netflix-Charts. Fans und Kritiker lobten die packende Fortsetzung der Geschichte rund um das tödliche Gewinnspiel.