Es müssen zehrende Wochen gewesen sein, die hinter Schauspielerin Simone Thomalla (59) liegen. Fünf Monate war sie mit ihrem neuen Partner (53) zusammen. Wenige Tage vor Weihnachten wurde der österreichische Gastro-Unternehmer vermisst und am 20. Dezember ist er leblos in Salzburg entdeckt worden.

Nähere Infos zur Todesursache sind nicht bekannt. Bei seiner Beisetzung am 16. Jänner war die 59-Jährige jedoch nicht anwesend.

Am 10. Dezember hätte sich der Verstorbene als Angeklagter vor dem Landesgericht Salzburg verantworten müssen, der Termin wurde jedoch kurzfristig aus unbekannten Gründen abgesagt. Es ging um dutzende Darlehen , die er sich durch Täuschung erschlichen haben soll.

Am vergangenen Donnerstag fand die Urnenbeisetzung des Unternehmers statt. Simona Thomalla wohnte der Beerdigung nicht bei. Laut Bunte.de soll der Halbbruder des Verstorbenen die Schauspielerin ausdrücklich darum gebeten haben , der Beisetzung fernzubleiben.

In wenigen Wochen wird Thomalla an der neuen Staffel von "Let's Dance" teilnehmen. Eine Möglichkeit, um Abstand von den dramatischen Ereignissen in ihrem Privatleben zu gewinnen.