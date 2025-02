Rechtsextreme TV-Bekanntheit Norman Ritter beerdigt

Norman Ritter, bekannt durch die langjährige Dokumentation von Stern TV, ist am 15. Januar 2025 im Alter von 40 Jahren verstorben. Sein Leben war geprägt von gesundheitlichen Problemen, familiären Schicksalsschlägen und einer umstrittenen Vergangenheit. Er wurde am 11. Februar am Zentralfriedhof in Köthen (Sachsen-Anhalt) beerdigt.