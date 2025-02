Kanye West verkauft Hakenkreuz-T-Shirts in seinem Shop

Auf der Plattform X erklärte der US-amerikanische Rapper, dass er Adolf Hitler liebe und behauptete, ein Nazi zu sein. In der Vergangenheit äußerte er sich häufig antisemitisch und behauptete mehrfach gegenüber Mitarbeitern, dass die Familie seiner Ex-Frau Kim Kardashian von Juden "kontrolliert" werde.

Während des Super Bowls kaufte sich Kanye West ein Werbefenster , in dem er per Videobotschaft die Zuschauer aufforderte, die Website zu besuchen, auf der die T-Shirts verkauft werden.

Nun sorgt West erneut mit einem Skandal für Aufsehen: Mit seinem eigenen Modelabel Yeezy verkauft er in seinem Onlineshop nur ein einziges Produkt: ein weißes T-Shirt mit einem schwarzen Hakenkreuz aufgedruckt. Der Produktname lautet HH-01, vermutlich eine Anspielung auf die Nazi-Parole "Heil Hitler".

X-Account gelöscht

Vor wenigen Tagen kündigte West in einem Post auf X an, das T-Shirt sei etwas, das er schon seit Jahren machen wollte. "Mein bisher größtes Kunstwerk", so Kanye West - der Post löste heftige Kritik aus und wurde bereits von der Plattform gelöscht, seit Montag ist sein X-Account deaktiviert.

Anders als in den USA ist in Österreich das Tragen von nationalsozialistischen Symbolen wie dem Hakenkreuz verboten. Wer es trägt, muss mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro rechnen, im Wiederholungsfall sogar mit 20.000 Euro.