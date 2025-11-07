Bis Ende Oktober konnten einkommensschwache Familien einen Gutschein im Wert von 150 Euro für Schulbedarf einlösen. Doch von insgesamt möglichen 8,14 Millionen Euro ließen die Österreicher knapp eine Million einfach liegen.

150-Euro-Bonus zum Schulstart Bei der Aktion "Schulstartklar!" handelt es sich um eine staatliche Unterstützung für Familien, die Mindestsicherung oder Sozialhilfe beziehen. Für jedes schulpflichtige Kind gibt es einen Gutschein über 150 Euro. Finanziert wird die Kampagne vom Sozialministerium und dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+).

Wann gibt es den Schulstart-Bonus? Die Aktion findet jedes Jahr im Sommer, kurz vor dem neuen Schuljahr statt. Anspruchsberechtigte erhalten ihre Gutscheine per Post und können sie entweder digital über der Schulstart-App mittels QR-Code einlösen oder in einer Abholstelle ausdrucken lassen. Der 150-Euro-Bonus kann in allen Libro- und Pagro-Filialen österreichweit für Schulartikel verwendet werden. Wie auf der offiziellen Seite des Sozialministeriums zu entnehmen ist, gilt der Gutschein zudem auch für Bekleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel.

Tausende haben Gutschein nicht eingelöst Wie das Sozialministerium gegenüber 5 Minuten bestätigt, haben von den insgesamt 54.289 Anspruchsberechtigten 51.155 Personen ihre Gutscheine aktiviert oder abgeholt. Über 3.100 Personen ließen den Bonus vollständig ungenutzt. Der Gutschein konnte bis 31. Oktober 2025 eingelöst werden. Danach verfällt der Bonus automatisch und wird ungültig.

Offenbar haben zahlreiche Österreicher die Frist übersehen, denn wie 5 Minuten berichtet, haben 1.675 ihren Gutschein zwar aktiviert oder abgeholt, die 150 Euro jedoch nicht eingelöst.

Knapp 1 Million Euro blieb ungenutzt Weiter erklärt das Sozialministerium gegenüber dem Online-Nachrichtenportal, dass Gutscheine im Gesamtwert von rund 7,1 Millionen Euro eingelöst wurden, was rückschließen lässt, dass zahlreiche Gutscheine nicht zur Gänze eingelöst wurden. Hätte jede anspruchsberechtigt Person den kompletten Bonus genutzt, wären insgesamt 8,14 Millionen Euro verfügbar gewesen. Das bedeutet, dass eine knappe 1 Million Euro unbenutzt blieb.