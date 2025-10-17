Alles neu beim "Reparaturbonus": Wie Haushalte jetzt gefördert werden

Neuer Name, geänderte Kriterien: Nachdem der Reparaturbonus im Mai 2025 ausgelaufen ist, wird er neu aufgelegt und heißt nunmehr "Geräte-Retter-Prämie". Sie startet im Laufe des Dezember und soll, wie schon das Vorgängermodell, Reparieren attraktiver machen. Allerdings wurden die Bezugsmöglichkeiten auf den engeren Haushaltsbereich eingeschränkt. Die Details zu den Rahmenbedingungen und Förderhöhen werden in den kommenden Wochen beschlossen, so das Umweltministerium. "Geräte-Retter-Prämie": Was nicht mehr gefördert wird Festgelegt wurde jedenfalls bereits, was nicht mehr förderungswürdig ist. "Einige Kategorien wie Fahrräder inklusive E-Bikes und Handys sind daher nicht mehr Teil der Förderaktion. Auch nicht mehr gefördert werden Luxus- und Wellnessgeräte wie Fußsprudelbäder und Massagesessel oder auch Unterhaltungsgeräte wie Karaokeanlagen", teilte das Ministerium mit.

Zur Begründung heißt es dazu: "Um die Prämie langfristig und ohne Unterbrechungen anbieten zu können, wurden nach dem Auslaufen des Reparaturbonus neue Kriterien erarbeitet und die Gerätekategorien gezielt auf den Haushalt ausgerichtet." Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) betonte, mit der "Geräte-Retter-Prämie" werde "nachhaltiges Handeln attraktiver" und ermöglicht, dass Geräte, die sonst im Müll landen würden, wieder repariert und weiterverwendet werden. Geld "künftig noch gezielter und effizienter einsetzen" Der Reparaturbonus endete am 26. Mai des heurigen Jahres. Die dafür vorgesehenen Mittel seien ausgeschöpft, teilte das Umweltministerium damals mit. Bereits ausgestellte Reparaturbons behielten ihre Gültigkeit und konnten im Rahmen der Frist von drei Wochen bei einem Partnerbetrieb eingelöst werden. Im Mai betonte Totschnig, dass das Programm evaluiert werde, damit das Geld "künftig noch gezielter und effizienter eingesetzt werden" könne.