Ausgelaufener Reparaturbonus: Forderung nach Übergangsfrist wird laut

Er rechnete am Freitag in einer Aussendung vor: "Die Fahrradbranche erwirtschaftet in Österreich mittlerweile einen jährlichen Umsatz von über einer Milliarde Euro." Von Radhändler Tom Streicher hieß es bereits zur Wochenmitte, dass er viele enttäuschte Kunden hatte. "Nach der Ankündigung der Aussetzung standen bereits heute Vormittag zahlreiche Kundinnen und Kunden mit ihren Fahrrädern in den Werkstätten. Sie wollten den Reparaturbonus noch rasch für ihre Fahrrad- oder E-Bike-Reparatur nutzen - vergeblich", so der Händler.