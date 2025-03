Nach Dubai-Schokolade: Zotter bringt Schnitzel-Schokolade raus

So schmechk die Schnitzel-Schokolade von Zotter

Ein Wiener Radiomoderator wollte sich nach dem Dubai Schokoladen-Hype etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Seine Antwort darauf: Die Schnitzel-Schokolade.

Für die Umsetzung seiner Idee holte er sich die berühmte Schokoladenfabrik Zotter zu Hilfe. Jetzt gibt es die Schokolade in Form einer Praline wirklich im Handel. Doch wie schmeckt diese Kreation und wo kann man sie kaufen?

Schnitzel-Schokolade: Das ist enthalten "Mein Plan war, aus den klassischen Zutaten und Beilagen eines Wiener Schnitzels wie Schweinefleisch, Semmelbrösel, Ei, Preiselbeeren, Reis und Pommes eine eigene Schokolade zu kreieren", so Radiomoderator Mario Batka (47). Was zunächst eher kurios klingt, wurde schnell zur Realität. Denn die steirische Schokoladenfabrik war sofort mit an Bord. "Die Idee war einfach zu gut, um nichts daraus zu machen", hieß es auf der Zotter-Website. Folgende Zutaten sind in der Praline enthalten:

geröstete Schweinsgrammeln (Schnitzel-Komponente)

karamellisierte Butterbröseln (Panier-Komponente)

Mandelmark und ein wenig Zitrone (Füllung)

Preiselbeermarmelade (Hülle)

Weiße Schokolade und grüne Kakaobutter (Deko)

Pommes aus gesalzenen Kartoffelchips , überzogen mit Milchschokolade (Pommes-Beilage)

weißes Schoko-Ei aus Reis-Kokos-Kuvertüre (Reis-Beilage)

Zotter will somit allen Geschmäckern gerecht werden und nimmt auch auf die Beilagen-Vorlieben Rücksicht. Während die einen auf Pommes oder Kartoffelsalat schwören, ist bei anderen eher der Reis die favorisierte Beilage. "Nur Ketchup bitte extra bestellen", scherzt die 37-jährige Junior-Chefin Julia Zotter.

Wo kann man die Schnitzel-Schoko kaufen? Die außergewöhnliche Schnitzel-Praline ist bereits im Online-Shop des Schokoherstellers verfügbar. Die einzelne Praline kostet 3,20 Euro. Versandkostenfrei ist die Bestellung in Österreich ab 35 Euro, in Deutschland und der restlichen EU ab 45 Euro und in der Schweiz und Liechtenstein ab 60 Euro.

Zotter ist eine österreichische Schokoladenmanufaktur, die für ihre innovativen, handgeschöpften Schokoladen bekannt ist. Gegründet von Josef Zotter, setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit, fairen Handel und Bio-Zutaten. Neben klassischen Sorten bietet Zotter ausgefallene Kreationen wie Hanf-Nougat oder Bacon-Schokolade an. Die Produktion erfolgt in der Schokoladenfabrik in Bergl (Steiermark), die auch als Erlebniswelt für Besucher zugänglich ist.