Weihnachten: Diese Dinge sollte man laut TikTok nicht schenken

Die Wissenschaft – und hier vor allem die Konsumforschung - zeigt dabei recht deutlich auf, an welchen Stellen es hakt. Auch auf TikTok ist derzeit eine Diskussion darüber im Gange, was man NICHT schenken sollte.

Auch die Frage nach den Kosten kann für Unmut sorgen. Ein besonders teures Geschenk bedeutet nämlich nicht immer gleich, dass sich die Beschenkten umso mehr freut. Im Gegenteil: Die Schenkenden erwarten sich natürlich, dass solch ein Geschenk besonders geschätzt wird und in vielen Fällen auch, dass man ein gleichwertiges Geschenk zurückbekommt. „Teure Geschenke sind großartig … bis du realisierst, dass du nächstes Jahr das Doppelte schenken sollst, um mitzuhalten", heißt es etwa in den Kommentaren.

5. Keine Schuhe

Auch bei Schuhen als Geschenk sollte man vorsichtig sein. In einer Liebesbeziehung gibt es nämlich die weitverbreitete These, dass der Partner bzw. die Partnerin mit den geschenkten Schuhen wortwörtlich "davonläuft" und die Beziehung somit stets gefährdet ist. In China kommen Schuhe als Geschenk überhaupt nicht gut an, da das ausgesprochene Wort identisch mit dem Wort für Pech gleichgesetzt wird. Unter dem Hashtag "shoetheory" teilen zahlreiche Nutzer derzeit sogar ihre Erlebnisse mit geschenkten Schuhen und eines sei verraten, viele von ihnen sind heute single...