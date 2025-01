Mit Pocher hat die 41-Jährige eine Tochter und zwei Söhne (Zwillinge). Zuletzt war sie mit einem US-Immobilienentwickler verheiratet, mit dem sie 2017 ebenfalls Zwillinge bekam. Doch wenige Jahre später folgte die Trennung. 2022 gab die Fünffachmama, die seit mehreren Jahren in Florida lebt, bekannt, dass die Scheidung durch ist.

Neue Freundin von Ex-Mann ist 22 Jahre alt

Als sie erstmals auf die neue Partnerin ihres Ex-Mannes traf, machte ihr die Begegnung bis heute zu schaffen, wie sie im Podcast Die Pochers! Frisch recycelt, den sie zusammen mit Ex-Mann Oliver Pocher betreibt, gestand. Nachträglich resümiert sie über das Treffen: "Das war mein absolutes Horror-Szenario." Und erklärt im Anschluss auch, was die Schmuck-Designerin so fassungslos zurückgelassen hat: "[...] dazusitzen und zu sehen, wie der Ex-Partner mit jemandem auftaucht, der wirklich nur halb so alt ist wie man selbst."