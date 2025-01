"In die Stille zurückgezogen": Neustart bei Sandy Meyer-Wölden

Das vergangene Jahr verlangte Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden wohl einiges ab: Eine neue Liebe, die schnell wieder zerbrechen sollte, ein Umzug und die Trennung von ihren 13-jährigen Söhnen, die künftig ein Golf-Internat in Spanien besuchen werden, dürften eine große Umstellung bedeutet haben. "Mir fällt es eher schwer, sie ziehen zu lassen", sagte Meyer-Wölden der deutschen Bild-Zeitung.

Auf Instagram deutet sie nun eine Art Neustart an. "Ich habe mich in die Stille zurückgezogen, alles im Außen stummgeschaltet und mich mit meiner Essenz verbunden. Aus dieser Ruhe bin ich mit Klarheit, Stärke und voller Energie zurückgekehrt. Jetzt gehe ich meinen Weg – kraftvoll, sichtbar, und in meiner ganzen Größe", schreibt sie zu zwei Fotos von sich.

Mit der Trennung Mitte November war Meyer-Wölden offen umgegangen. "Normalerweise würde ich so etwas nicht posten – und dafür braucht es definitiv Mut", begann sie ein Statement auf Instagram. "Doch weil ich die Türen zu meinem Privatleben geöffnet habe, möchte ich ehrlich mitteilen, was gerade in mir vorgeht. Mein Freund hat sich vor einigen Tagen von mir getrennt und auch wenn es mir schwerfällt, versuche ich dafür Verständnis aufzubringen. Es würde nicht der Wahrheit entsprechen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht weh tut, dass unsere Beziehung nicht so lange gehalten hat, wie ich es mir von Herzen gewünscht hätte", schrieb sie.

Erst Mitte Oktober hatte Meyer-Wölden ein erstes Pärchenfoto mit ihrem damaligen Freund Alexander Müller auf Instagram veröffentlicht. "Die Liebe, die wir in der Welt suchen, beginnt tief in uns selbst. Sie ist ein zartes Licht, das darauf wartet, entfacht zu werden, durch viel Selbstliebe, Akzeptanz und Reflexion. Wenn wir uns erlauben, unsere eigene Schönheit zu erkennen, um unser Herz zu nähren, öffnen wir den Raum für eine erfüllte Verbindung mit einem anderen Menschen", hatte sie damals geschrieben. Die fünffache Mama und Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher: "In einer Beziehung, die von Wertschätzung und Respekt geprägt ist, öffnet sich der Weg für eine tiefe Verbundenheit." Auf dem Bild posierte das Paar Arm in Arm vor dem Hollywood-Schriftzug in Los Angeles und lächelt in die Kamera. Anfang September waren Meyer-Wölden und Müller bei einem Charity-Event erstmals gemeinsam über den roten Teppich gegangen. Meyer-Wölden hat mit Pocher, von dem sie sich 2013 trennte, drei gemeinsame Kinder, zwei Kinder stammen aus einer späteren Beziehung mit einem Geschäftsmann. Im August hatte die 41-Jährige erklärt, dass wieder nach Köln zieht. Zuvor lebte sie in den USA.