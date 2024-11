Sabrina Carpenter: Welche Bedeutung hat die Juno Position?

Song "Juno" mit eindeutigen Lyrics

Wie Bustle berichtet, ist der Begriff und auch die Liedzeile "I might let you make me Juno" angelehnt an den Film Juno, der 2007 erschienen ist. Kurz gesagt geht es darum, dass die 16-jährige Schülerin Juno ungewollt schwanger wird, nachdem sie mit ihrem langjährigen besten Freund Sex hatte.