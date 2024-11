Prominente Doppelgänger: Warum die Wettbewerbe so gehypt werden

Prominente Doppelgänger faszinieren schon seit jeher. Momentan scheinen sie sich aber zu einem globalen Phänomen zu entwickeln – Social Media sei dank. In den letzten Wochen machten nämlich Bilder und Videos von Doppelgänger-Wettbewerben die Runde.

Dabei treffen sich Doppelgänger berühmter Menschen und jene, die es gerne sein möchten, im echten Leben. Bislang wurden diese Events in New York City, Dublin oder auch Chicago ausgerichtet. Am Ende wartete sogar ein kleines Preisgeld auf die Gewinner und Gewinnerinnen.

Promi-Doppelgänger: Wo der Hype begann Bislang sind nur Wettbewerbe von männlichen Stars bekannt. Begonnen hat der Trend mit einem Event in New York City am 27. Oktober, bei dem der beste Doppelgänger von Timothée Chalamet (28) gesucht wurde. Die Teilnehmenden wurden kreativ und zeigten die Styles aus den verschiedenen Filmen des Schauspielers – etwa aus dem Film "Wonka", in dem Chalamet die Hauptrolle spielte.

Timothée Chalamet überraschte Wettbewerb Während die Kandidaten darum kämpften, wer dem Star wohl am ähnlichsten sieht, tauchte der Schauspieler plötzlich auf und überraschte die Menge. Die Aufnahmen seines unerwarteten Besuchs gingen in den sozialen Medien viral. Seitdem nahmen die Doppelgänger-Wettbewerbe deutlich an Fahrt auf. Zu gewinnen gab es übrigens ein Preisgeld von 50 US-Dollar und eine Krone. Gewonnen hat ein 20-jähriger Student namens Miles Mitchell.

London sucht Harry Styles-Doppelgänger Auch in London fand kürzlich ein Doppelgänger-Wettbewerb statt. Gesucht wurde ein Lookalike des Sängers Harry Styles. Organisiert wurde der Wettbewerb von der Journalistin Katrina Mirpuri, die gegenüber der BBC erklärte, sie habe das Event veranstaltet, weil die Menschen bei all den "düsteren Schlagzeilen ein bisschen Spaß brauchen." Oscar Journeaux, ein 22-jähriger Musiker, wurde zum Sieger gekürt und gewann den Hauptpreis von 50 Pfund.

Dublin sucht Paul Mescal Neben weiteren Wettbewerben wie etwa in Dublin, wo ein Lookalike des irischen Schauspielers Paul Mescal gesucht wurde oder einer weiteren Veranstaltung in New York, bei dem sich Doppelgänger des Popsängers Zayn Malik trafen, gingen auch Bilder aus Chicago viral. Schauspieler Jeremy Allen White hat es der Stadt angetan: Der Hype rund um die Netflix-Serie "The Bear", die in Chicago gedreht wurde, machte sich auch bei der Teilnehmer-Anzahl bemerkbar. Über 50 Menschen bewarben sich um den Titel, der am Ende an einen 37-jährigen Psychotherapeuten ging.