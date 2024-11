"To the windooooow, to the wall" - kaum eine Partynacht kommt ohne diesen legendären Hip-Hop-Song von Lil Jon & The East Side Boyz aus. Jetzt hat sich auch Meta-Chef Mark Zuckerberg auf kuriose Weise als Fan von "Get Low" geoutet. Denn er hat kurzerhand ein Cover mit Rapper T-Pain herausgebracht. Wie klingt das Ganze und warum macht man sowas?

Mark Zuckerberg und T-Pain werden zu "Z-Pain" Gemeinsam mit dem bekannten US-Rapper und Musikproduzenten T-Pain (40) nahm er als Duo Z-Pain eine eigene akustische Version des Lieds auf. Der Track ist somit deutlich langsamer ist als die Originalversion, was die Textzeilen noch deutlicher und gleichzeitig umso kurioser klingen lässt. Hier das gesamte Video:

Cover: Das steckt dahinter? Doch wozu der Aufwand? Im Fokus steht die Liebesgeschichte von Mark Zuckerberg und seiner Ehefrau Priscilla Chan. Auf einer College-Party lernten sich die beiden kennen, während im Hintergrund der Hip-Hop-Klassiker "Get Low" von Lil Jon & The East Side Boyz featuring the Ying Yang Twins lief. Seitdem hört sich das Paar den Hit an jedem Jahrestag an, wie Zuckerberg auf Instagram verrät.

Doch in diesem Jahr wollte der Meta-CEO seiner Frau eine ganz besondere Überraschung machen und brachte besagtes Cover heraus. In seiner Instagram-Story bezeichnet Zuckerberg den Song als "lyrisches Meisterwerk", was angesichts des eher expliziten Textes durchaus als ironisch verstanden werden darf. Dank der Unterstützung von T-Pain, viel Autotune und einer gezupften Akustikgitarre meistert er jedoch Zeilen wie "to the window, to the wall, 'til the sweat drop down my balls".

So reagiert seine Ehefrau Priscilla Chan Seine Frau scheint die ungewöhnliche Liebeserklärung zu schätzen. In mehreren Instagram-Storys sieht man, wie Priscilla Chan den Song zum ersten Mal hört und mit den Worten "So romantisch!" kommentiert und dabei herzhaft lacht. Zuckerberg selbst schreibt in seinem Post: "Ich liebe dich!".

Wo kann man den Song hören? Den Track gibt es neben YouTube auch auf Spotify. Ebenso teilte Zuckerberg einige Schnappschüsse aus dem Musik-Studio, wo er offenbar gemeinsam mit T-Pain den Song "Get Low" einspielte und einsang.