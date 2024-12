In einem YouTube-Video erklärt Antonia Staab, wie die Content Creatorin mit bürgerlichem Namen heißt, dass sie alle ihre Social-Media-Kanäle "pausieren" werde. "Der grundlegende Punkt ist einfach, dass ich gemerkt habe, dass ich aktuell das Gefühl habe, dass ich mit Social Media nicht so ganz heilen kann", sagt die 24-Jährige in ihrem Video. Bereits im letzten Jahr klagte die Streamerin darüber, dass sie mit starken Kopfschmerzen zu kämpfen hätte. Deswegen habe sie begonnen, eine Therapie zu besuchen und keine Streams mehr veröffentlicht.