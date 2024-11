Der Grund dafür war jahrelang unklar, obwohl Beahm die Streaming-Plattform wegen des Verbots 2021 sogar verklagt hatte. Vor einiger Zeit sorgte er erneut für Schlagzeilen, denn am 22. Juni 2024 tauchte ein X-Beitrag von dem ehemaligen Account Director of Strategic Partnership bei Twitch, Cody Conners, auf, in dem er behauptet, dass der Streamer beim Austausch sexueller Nachrichten mit einer Minderjährigen erwischt wurde. "Er hat versucht, sich mit ihr auf der TwitchCon zu treffen", heißt es in dem X-Beitrag.