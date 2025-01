Der Rapper ist bekannt für seine Vorliebe für schnelle Autos und postete zuvor regelmäßig Videos, in denen er mit seinem Ferrari unterwegs war. Nach dem Verlust seines Führerscheins nutzt er nun vermehrt Taxis und Uber-Dienste, was ihm nach eigener Aussage mehr Zeit für Social Media Aktivitäten verschafft. Derzeit hält sich der Rapper in Dubai auf. Dort präsentiert er auf Instagram stolz sein neues Apartment mit spektakulärem Meerblick.

Neue Projekte in der Pipeline

Der Rapper arbeitet derzeit intensiv an einem neuen Album, das ihn gedanklich ins Jahr 2015 zurückversetzt. "Gerade sitze ich an Songs wie damals", teilte RAF seinen Fans in einer Instagram-Story mit. Die Veröffentlichung neuer Songs plant er in den kommenden Monaten.