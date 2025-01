Rapper Capital Bra in Linz von Polizei aufgehalten

Rapper Capital Bra (29) bereitete seinen österreichischen Fans eine besondere Freude. Nach längerer Pause kehrte er auf die Bühne zurück und trat am Wochenende im Musikpark A1 in Linz auf. Zuvor sorgte er jedoch mit einer kuriosen Polizei-Begegnung für Aufsehen.

Schon eine Woche vor dem Konzert hatte Capital Bra auf Instagram angekündigt, dass er in Linz auftreten würde. Während seines Aufenthalts plante er auch eine Sightseeing-Tour ein. Dabei kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall: Der Rapper begegnete einer Gruppe von Polizisten .

Lockerer Umgang mit der Polizei

Im Netz teilte Capital Bra die kuriose Begegnung. In einem Video fragte er lächelnd: "Bin ich festgenommen, oder was?" Kurz darauf posierte er mit den Beamten für gemeinsame Fotos. Offenbar waren einige der Polizisten Fans des Musikers, denn die Stimmung blieb entspannt und freundlich. "Lieber Foto als Taschenkontrolle", scherzte er in seiner Instagram-Story.