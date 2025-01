Schockmoment bei Podcast: Rapper feuert Schuss ab

Was ist passiert?

Der Rapper war vergangene Woche Gast im Podcast "One on One with Mike D", um über seine Karriere und Zukunftspläne zu sprechen. Nach etwa 47 Minuten passierte das Unglück: Während er eine Hand in seine Hosentasche steckte, ertönte plötzlich ein lauter Knall. Augenscheinlich löste sich ein Schuss.