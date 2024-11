Prominent getrennt 2025: Welche 8 Ex-Paare sind dabei?

Drama, Vorwürfe und unausgesprochene Konflikte gehen in die nächste Runde. Derzeit wird die 4. Staffel von "Prominent getrennt" gedreht.

Mit von der Partie sind acht ehemalige Liebespaare, die in der Show ihre Differenzen überwinden und als Team funktionieren müssen. Denn nur so haben sie eine Chance auf das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Nun wurde bekannt, welche Kandidaten und Kandidatinnen 2025 dabei sein werden.