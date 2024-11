Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis (32) hat wohl kein Glück in der Liebe. Auch mit TV-Kollege Jannik Kontalis wollte es nicht klappen, denn vor Kurzem gab sie das Liebes-Aus bekannt. Seither wurde im Netz über die Trennungsgründe spekuliert. Jetzt kommen Details ans Licht.

Ist Jannik fremdgegangen?

In diesem Statement hielt sich Gerda mit genauen Gründen zurück und erklärte, dass sie nicht näher darauf eingehen wolle. Doch das hat sich offenbar geändert: Auf TikTok sprach sie jetzt selbst über Gerüchte, die die Trennung in ein neues Licht rücken. In einem Video behauptet Gerda, dass Jannik sie mit zwei Frauen gleichzeitig betrogen haben soll.