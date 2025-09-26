Die Hauptrolle der fünften Staffel der Datingshow "Princess Charming" spielte keine Unbekannte. Vanessa Borck (28) , im Netz besser als Nessi oder "nessiontour" bekannt, war die neue Princess, die in Thailand auf der Suche nach ihrer Traumfrau war.

Kurz vor Finale abgebrochen – keine Gewinnerin

Die letzte Folge der fünften Staffel wurde am 25.9. auf RTL+ veröffentlicht, doch eine Gewinnerin gab es in der Finalshow nicht.

Als Favoritin Lotti der "Princess" gestand, keine romantischen Gefühle für sie zu haben, brach für Vanessa, die sich bereits in sie verliebt hatte, eine Welt zusammen: "Mein Herz tut weh. [...] Sie hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Dass sie gehen wird, das hat mich eiskalt erwischt."

Die 26-Jährige hat daraufhin die Reise abgebrochen, obwohl noch mehrere Frauen in der Villa waren.