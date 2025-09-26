"Princess Charming" Staffel 5: Warum wurde das Finale abgebrochen?
Die Hauptrolle der fünften Staffel der Datingshow "Princess Charming" spielte keine Unbekannte. Vanessa Borck (28), im Netz besser als Nessi oder "nessiontour" bekannt, war die neue Princess, die in Thailand auf der Suche nach ihrer Traumfrau war.
Kurz vor Finale abgebrochen – keine Gewinnerin
Die letzte Folge der fünften Staffel wurde am 25.9. auf RTL+ veröffentlicht, doch eine Gewinnerin gab es in der Finalshow nicht.
Als Favoritin Lotti der "Princess" gestand, keine romantischen Gefühle für sie zu haben, brach für Vanessa, die sich bereits in sie verliebt hatte, eine Welt zusammen: "Mein Herz tut weh. [...] Sie hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Dass sie gehen wird, das hat mich eiskalt erwischt."
Die 26-Jährige hat daraufhin die Reise abgebrochen, obwohl noch mehrere Frauen in der Villa waren.
Wer waren die Kandidatinnen?
Diese Frauen kämpfen um das Herz von "Nessiontour":
- Alia (Heilerziehungspflegerin aus Viersen)
- Anna (Fahrlehrerin aus Iserlohn)
- Bianca (Customer Success Manager aus Berlin)
- Caro (Studentin aus Köln)
- Chantal-Jale (Schauspielerin aus Wuppertal)
- Donija
- Fiona (Selbstständige Social Media Managerin aus Köln)
- Jeni (Beschäftigte im Öffentlichen Dienst aus Essen)
- Johanna (Studentin aus Freiburg)
- Julia (Sozialpädagogin aus Hamburg)
- Kelly (Krankenschwester aus Kassel)
- Kim (Beschäftigte im Öffentlichen Dienst aus Aachen)
- Lara (Pflegefachfrau aus Magdeburg)
- Lotti (Digital Creative aus Berlin und Hamburg)
- Marlene (Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Psychiatrie aus Köln)
- Seinep (Großhandelskauffrau aus Oldenburg)
- Shirine (Ganzheitliche Gesundheitsberaterin aus Hanau)
- Vanessa (Erzieherin und Studentin (Kindheitspädagogik) aus Dresden)
1,4 Millionen Fans folgen der Social-Media-Bekanntheit auf Instagram, die kürzlich ihren eigenen Podcast zusammen mit Influencerin und Ex-Schwimmerin Tanja Makarić gestartet hat. Die 28-jährige Berlinerin ist die "Princess"-Nachfolgerin von Lea Hoppenworth. Nach der Trennung von ihrer Ex-Partnerin Ina im September 2024 war "Nessi" für ein neues Liebesabenteuer bereit.
Sendetermine der 5. Staffel
Das erfolgreiche TV-Format von RTL kehrte mit zehn neuen Folgen zurück. Die fünfte Staffel von "Princess Charming" startete am 24.7.2025 auf RTL+.
- Folge 1: 24. Juli
- Folge 2: 31. Juli
- Folge 3: 7. August
- Folge 4: 14. August
- Folge 5: 21. August
- Folge 6: 28. August
- Folge 7: 4. September
- Folge 8: 11. September
- Folge 9: 18. September
- Folge 10: 25. September
Die Content Creatorin war vorab schon ziemlich aufgeregt: "Mein Herz rast, meine Hände zittern", beschrieb sie ihre Gefühlslage auf Instagram. Die 28-Jährige bezeichnet sich als "Herzensmensch" und erklärte: "Ich bin ein monogamer Mensch, bin sehr romantisch, bin neu auf dem Dating-Markt und weiß noch gar nicht, was das alles mit sich bringen wird."
Kommentare