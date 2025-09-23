2021 wollte Herbert Köneke, Inhaber des Family-Westernpark "Nemesvita", seine große Liebe finden. Dafür nahm er in der Show "Bauer sucht Frau International" teil und datete mehrere Frauen. Vor allem mit Kandidatin Petra hatte es damals gefunkt, weshalb sie zu ihm nach Ungarn zog.

Doch nur ein Jahr später scheiterte ihre Beziehung, kurz darauf lernte er Annett auf Facebook kennen. Zwei Jahre später, 2024, folgte die Verlobung zwischen den Turteltauben. Nun haben sie sich das Jawort bei einer Hochzeit im Western-Style gegeben.

"BSF"-Kollegen feierten mit "Ich habe meine Traumfrau gefunden. Und wir gehen nun unseren Weg gemeinsam als Ehepaar", erzählte der 59-Jährige dem Magazin Neue Woche. Auf Instagram teilte das Pärchen einige Einblicke in die Trauung: Die überglücklichen Turteltauben zeigten sich beim Zünden eines Hochzeitslichts im Standesamt und teilten auch die prominente Gästeliste.