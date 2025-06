In New York City wurde ein Doppelgänger-Contest um Schauspieler Pedro Pascal veranstaltet. Auf TikTok wird das Event gefeiert.

Am 15. Juni wurde die Orchard Street in New York City, in der Lower East Side von Manhattan, gesperrt. Das hatte einen ganz besonderen Grund, denn an dem Sonntag haben sich zahlreiche Menschenmengen versammelt, um einen Lookalike-Contest zu verfolgen. Im "Big Apple" wollte man den optischen Doppelgänger von Schauspieler Pedro Pascal finden. Der 50-Jährige ist bekannt aus Produktionen wie "The Last of Us", "Mandalorian" oder "Gladiator 2".

Mexikanisches Restaurant veranstaltet Wettbewerb Der Wettbewerb wurde von dem mexikanischen Restaurant Son Del North veranstaltet. Dieser wurde vor allem durch Pascals Aussage aus dem Jahre 2023 inspiriert – der Hollywood-Star behauptete in der Show "Hot Ones", dass es kein gutes mexikanisches Essen in New York gäbe. Mit dem Lookalike-Contest wollte das Unternehmen also nicht nur den Doppelgänger des 50-Jährigen finden, sondern auch ihre Küche bewerben.

Der Gewinner konnte 50 US-Dollar (circa 43 Euro) und ein Jahr lang Gratis-Burritos (ein Stück per Woche) gewinnen.

Lookalike-Contest geht auf TikTok viral Auf TikTok gab es zahlreiche Videos von dem Event. Das bekannteste Video von User @kyleinwunderland wurde mehr als 1,6 Millionen Mal angesehen. Unzählige Nutzer und Nutzerinnen waren über die Ähnlichkeit der Kandidaten zu dem echten Pedro Pascal schockiert. Einige sprachen sogar von den "verschollenen Cousins" des Darstellers.

Die User und Userinnen waren von dem Wettbewerb begeistert und konnte ihre Begeisterung über die Teilnehmer (und natürlich Pedro Pascal selbst) kaum noch zügeln: "Stell dir vor, Pedro Pascal wäre tatsächlich beigetreten und hätte verloren 🤣"

"Später findet in meiner Wohnung ein Pedro-Pascal-Doppelgänger-Wettbewerb statt."

"Sie sehen alle aus wie er, nur in verschiedenen Schriftarten. Das ist irgendwie verrückt."

"Oh, ich weiß, dass Pedro im Bett mit den Füßen strampelt, während er das sieht."

"Ich würde den Wettbewerb mit einem Ehemann verlassen."

Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Tatsächlich konnte sich der Kandidat "Pedro #5" gegen seine 29 anderen Teilnehmer durchsetzen und das Rennen gewinnen. Sein echter Name lautet George Gountas und der Star-Doppelgänger arbeitet für die Sendung "The Daily Show" in der Licht-Crew. Doch nicht nur das: Gountas wurde bereits zweimal für den US-amerikanischen Filmpreis Emmy für seine Arbeit nominiert.

In einem Interview mit Hollywood Reporter sagte Gountas, dass seine Kollegen und Kolleginnen sowie seine Frau ihn dazu ermutigt hätten, an dem Wettbewerb teilzunehmen. "Einer der Bühnenmanager, Tyler, fand die Anzeige für den Wettbewerb und meinte: 'Yo, George, hol dir ein paar kostenlose Burritos.' Ich zeigte sie meiner Frau und sie sagte: 'Ja, du machst mit.'", erklärte der Gewinner weiter. "Meine Nachbarin ist Stylistin und Art Directorin und sie meinte: 'Ich habe Schuhe für dich, ich habe Hosen für dich.' Es war eine große Sache."