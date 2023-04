Kollegin half "Mandalorian"-Star Pedro Pascal einst mit "Geld zum Essen" aus

Paulson und Pascal freundeten sich schon in den 90ern in New York an. Pascal, der mit den Fernsehserien "Narcos", "The Mandalorian" und "The Last of Us" inzwischen gro├če Bekanntheit erlangt hat, k├Ąmpfte nach eigenen Angaben zu Beginn der 2000er noch um Jobs. "Ich bin so viele Tode gestorben", sagte der in Chile geborene Schauspieler ├╝ber diese Zeit. Paulson sieht in ihrem alten Freund einen gro├čen Filmstar. "Man will einfach, dass er Erfolg hat."