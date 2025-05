Auf TikTok hat der offizielle Account der "Hunger Games"-Filme einen Aufruf gestartet, um Komparsen für das neue Prequel "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" zu finden.

Worum geht es in "Die Tribute von Panem"? 2012 kam das erste Buch der "Hunger Games" -Reihe (Deutscher Titel: "Die Tribute von Panem" ) auf den Markt.

Autorin Suzanne Collins schreibt darin über ein Mädchen namens Katniss Everdeen, die bei den grausamen jährlichen Spielen von Panem gegen andere Teenager antreten und um ihr Überleben kämpfen muss. In dem neuen Streifen geht es um die Geschichte von Haymitch Abernathy, der als Mentor für Katniss Everdeen und Peeta Mellark tätig war. Die Ereignisse spielen 24 Jahre vor dem ersten Teil der "Hunger Games"-Reihe und zeigen den Protagonisten dabei, wie er die tödlichen Spiele bestreitet.

Komparsen für Kinofilm gesucht In einem Casting-Aufruf des offiziellen TikTok-Accounts heißt es: "Dies ist ein offizieller Casting-Aufruf: Ein glücklicher Fan wird für eine Rolle in Sunrise on the Reaping ausgewählt." Die Filmmacher betonen, dass die Bewerber beim Vorsprechen ihr Bestes geben sollen: "Spiele eine Szene, singe ein Lied oder überrasche uns mit etwas völlig Neuem. Alle Talente sind willkommen. Keine Vorkenntnisse erforderlich", heißt es in der Beschreibung weiter. Um teilzunehmen, müssen die Bewerber und Bewerberinnen über 18 Jahre alt und in den USA wohnhaft sein. Die Videos können bis 6. Juni veröffentlicht werden.

Bewerbungsvideos für "Hunger Games" gehen viral Unter den Hashtags #SOTRCastingContest und #TheHungerGames finden sich bereits zahlreiche Videos, in denen User und Userinnen ihr Glück versuchen, um eine Komparsenrolle in dem Film zu ergattern. Die Gewinner dürfen am Set sein und als "stummer Statist" im Filmhintrgrund auftreten. Dabei wird jedoch nicht garantiert, dass die Szene auch im Film zu sehen sein wird.

Die For-you-Seite auf TikTok ist bereits voll mit Bewerbungsvideos von unzähligen "Hunger Games"-Fans. Doch wer sich ernsthafte Videos für dieses Vorsprechen erwartet hat, wird enttäuscht. Die meisten Aufnahmen sorgen für unendliche Lacher und gehen auf der Plattform für ihre lustigen Inhalte viral. TikToker Tylor filmte sich beispielsweise selbst mitten im Wald, wie er auf die Kamera zu stolzierte, in High Heels ein paar Modelposen einnahm und winkte. Das Video wurde mehr als 1,6 Millionen Mal angesehen.

"Woher wusste ich, dass die Leute das nicht ernst nehmen würden", kommentierte ein User unter dem Video. "Ist das Haymitch? Ich habe das Buch noch nicht gelesen", postete eine andere Nutzerin.

TikToker Sebastian hielt seine beste Tribut-Imitation aus Distrikt 1 ab, bei der er Haymitch vor den Spielen warnte und dabei übermäßig viel knurrte:

TikTok-User lachen über "unseriöse" Bewerbungen TikTokerin Julie hat bewiesen, dass sie für alle möglichen Szenarien in der Arena gerüstet ist. So zeigte sie sich etwa beim Rennen, als Friedenswächterin, die die Spieler in Schach halten muss oder als Mitglied von Distrikt 11, das den Drei-Finger-Gruß macht. "Ich hoffe du wirst gecastet und spielst alle acht Rollen", kommentierte eine Userin.

Userin Sophie zeigte sich im Look von Katniss Everdeen und brachte die User und Userinnen zum Schmunzeln, als ihr zahlreiche Pfeile im Video aus ihrem Kostüm fielen oder ihr Bogen plötzlich zerbrach.

Billige Marketingstrategie? Userin Lainey macht darauf aufmerksam, dass die Komparsensuche nicht unbedingt eine selbstlose Geste des Produktionsstudios des Filmes sei, sondern eher eine kostengünstige Marketingstrategie für den neuen Film. Die TikTokerin betont, dass man beispielsweise keine Szenen aus den Filmen oder Büchern nachspielen darf, weil dadurch das Urheberrecht verletzt wird.

Wer es trotzdem macht, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Wettbwerb disqualifiziert. "Lest euch die Geschäftsbedingungen durch, ihr werdet sehe, wie irreführend die Aktion ist", erklärte die Userin weiter.