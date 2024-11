Was die Promis zum neuen "Gladiator"-Film sagen

"Mein Name ist Maximus Decimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators, Marcus Aurelius. Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder im nächsten."

Vor 24 Jahren wurde Russell Crowe als Gladiator quasi unsterblich (Spoiler: auch wenn er am Schluss das Zeitliche segnet), jetzt bittet Ridley Scott mit Paul Mescal in der Titelrolle zur Fortsetzung in die Kino-Arena. Nebst epischen Schlachten, gibt’s auch wieder epische Sätze wie: "Rom hat mir alles genommen, aber meine Rache wird sie treffen."