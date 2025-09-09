Frau (33) bietet 85.000 Euro "Finderlohn" für zukünftigen Ehemann

Die 33-jährige Content Creatorin Aella aus Kalifornien hat sich nicht nur als erfolgreiches Erotikmodel (sie verdient laut eigenen Angaben über 100.000 US-Dollar pro Monat auf OnlyFans) und Bloggerin einen Namen gemacht, sondern sorgt vor allem mit ihren unkonventionellen Methoden in der Partnersuche für Aufsehen. Offenbar hat sie vom Single-Leben genug und sucht nun ernsthaft nach dem Mann fürs Leben. Sie bietet eine hohe Summe Geld für eine erfolgreiche Vermittlung, die in einer Ehe mündet.

85.000 Euro "Finderlohn" für Ehemann Auf ihrem Blog, der 129.000 Abonnenten zählt, erklärt die 33-Jährige: "Wenn du mir einen Mann empfiehlst und ich ihn schließlich heirate, zahle ich dir 100.000 Dollar (rund 85.000 Euro)." Einen passenden Partner zu finden, sei für sie besonders schwierig: "Ich bin ein sehr seltsamer Mensch. Es war nicht schwer, Leute zum Daten oder Männer zu finden, die bereit waren, mich zu heiraten, aber Menschen, die ich heiraten möchte, sind eine verschwindend kleine Gruppe."

Männer können sich via Fragebogen bewerben Interessierte Männer können sich bei der ehemaligen Tech-Angestellten auch über einen Fragebogen auf ihrem Blog bewerben. Auf diese Weise hat sie bereits ihren letzten Partner gefunden, mit dem sie vier Jahre in einer Beziehung war. Wer die zahlreichen Fragen zu Zukunftsplänen, Kinderwunsch, Nettovermögen und Körperbau "richtig" beantwortet, erhält die Chance auf ein Date mit der 33-Jährigen.

Was muss ihr Traummann mitbringen? Die hohen Anforderungen an ihren Traummann könnten die Suche nach Mr. Right jedoch wesentlich erschweren. Ihr Partner soll unter anderem: der Polyamorie verpflichtet sein

mit sich selbst im Reinen sein

ähnlich wohlhabend sein

beruflich erfolgreich sein

einen Kinderwunsch haben