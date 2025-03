"Stimmen gehört": Britin landet wegen Hochzeitsstress in Klinik

Eine Hochzeit zu planen, ist vor allem mit viel Aufwand und Stress verbunden. Die zweifache Mutter Megan Finn wollte nach ihrer Verlobung mit ihrem Partner Jordan vor den Traualtar treten. Der Traum vom schönste Tag im Leben wurde für die junge Frau schnell zum Albtraum, bei welchem auch die mentale Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die 27-Jährige plante zwei Jahre lang ihre Hochzeit, kümmerte sich liebevoll um ihre Kinder und leitete auch noch ihr eigenes Nagelstudio. Meist arbeitete sie zwölf Stunden täglich ohne Pause und versuchte, an ihren freien Tagen ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Finn war sich sicher, dass sie alles schaffen würde, doch unterschätze den Stress, der sich auf ihren Körper auswirkte. Sie nahm mehr als 41 Kilo ab, konnte nicht mehr richtig schlafen und halluzinierte sogar.

Finn berichtete gegenüber The Sun , dass sie Stimmen hörte: "Ich glaubte, Freunde im Haus zu hören - obwohl niemand außer mir und meinem Mann da war" , erklärte die Britin. Vor allem die Corona-Pandemie habe die Planung erschwert: "Die Vorbereitungen für unsere Hochzeit verliefen anfangs ziemlich reibungslos, aber als der Lockdown eintrat, mussten wir so vieles neu organisieren", erinnerte sich Finn.

Nachdem die Trauung stattgefunden hatte, wollten sie im Juli 2022 die Eheschließung in den Flitterwochen feiern, doch im Liebesurlaub ging es ihr immer schlechter. Finn halluzinierte so stark, dass sie sich sogar einbildete, dass ihr frisch gebackener Ehemann vom Balkon fiel.

In den Flitterwochen waren nicht nur ihre zwei kleinen Kinder , sondern auch ihre Mutter im spanischen Alcúdia vor Ort. Da sich der Zustand der jungen Frau so verschlechterte, kamen auch noch ihr Vater und ihre Schwester zu Hilfe und flogen nach Spanien, um Finn nach Hause zu holen. "Auf dem Weg vom Flughafen Dublin nach Belfast dachte ich, meine Schwester sei eine MI5-Agentin, die es auf mich abgesehen hatte" , erklärte Finn gegenüber dem Medium weiter.

In Klinik eingewiesen

Megan Finn war so davon überzeugt, dass ihre Schwester für den Secret Service arbeiten würde, dass sie sich mit ihr so heftig stritt, dass die Polizei einschreiten und die junge Frau festnehmen musste. Die zweifache Mutter wurde in die Belfast Acute Mental Health Unit gebracht, wo sie neuneinhalb Wochen lang stationär behandelt wurde. Sie wurde mit einer Psychose diagnostiziert und musste Antipsychotika einnehmen.