Doch Anfang 2025 dann der Schock für Fans des TV-Pärchens: Holz und van Buul haben sich getrennt – bereits im November 2024. Grund sei ein Seitensprung ihres Noch-Ehemanns. Nun packte sie weitere Details aus und gibt einer 25-Jährigen die Schuld am Ehe-Aus.

Ursprünglich wollte die 39-Jährige keine weiteren Details zur Trennung nennen, doch der Influencerin wurde in letzter Zeit des Öfteren ein Foto ihres Ex zugeschickt, das ihn Arm in Arm mit einer jungen Frau bei einer Hochzeitsfeier eines Freundes von van Buul zeigt.