Peggy Jerofke: "Goodbye Deutschland"-Star hat Krebs

Reality-Star Peggy Jerofke teilt auf Instagram eine erschreckende Nachricht: Die 48-Jährige, die allen voran aus "Goodbye Deutschland" bekannt ist, ist an weißem Hautkrebs erkrankt. In einem Story-Video erzählt sie, wie es ihr mit der Diagnose geht und wie es nun weitergeht.

Am 5. Februar ist eine Operation geplant, bei der ein Schnitt von ungefähr fünf Zentimtern gemacht wird, erklärt Jerofke. Sie gibt auch zu: Sie habe "ein bisschen Angst", nicht nur vor der OP selbst, sondern auch, dass danach "so eine riesengroße Narbe" zurückbleibt. Mehr aber sagt Jerofke zu diesem Thema nicht.

Auch Jerkel ist Betroffener

Aber auch ihr 54-jähriger Partner Steff Jerkel spricht in seiner Instagram-Story die Erkrankung seiner Partnerin an. "Leider hat es nun Peggy erwischt (Hautkrebs)" schreibt er zum geteilten Video seiner Frau und postet dazu ein weinendes Emoji. "Für eine Frau natürlich nicht so schön, dort eine Narbe zu haben", ergänzt er. Jerkel selbst war vor einigen Jahren selbst an Hautkrebs erkrankt und musste sich deshalb mehrmals operieren lassen.

Zudem verrät Jerkel in seinem Beitrag, dass eigentlich er es war, der einen Kontrolltermin beim Hautarzt hatte und Jerofke nur seine Begleiterin war. "So schnell geht es", resümmiert er.

Jerofke und Jerkel traten nach "Goodbye Deutschland" auch bei anderen Reality-Shows auf, darunter "Sommerhaus der Stars" sowie "Kampf der Realitystars" (hier allerdings nur Jerofke alleine).