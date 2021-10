Sex nach Chemotherapie: Influencerin spricht offen über Tabuthema

"Aber kurz nach dem Thema Krebs, Operation und Bestrahlung denkt man nicht an dieses Thema und hat gar keine Lust, irgendwelche Praktiken zu machen", räumte Holz ein.

Und richtete gleich noch einen Appell an ihre Gefolgschaft: "Schämt euch nicht, denn es ist wirklich was ganz Normales, durch die Vernarbungen kann alles verengen. Viele haben mir geschrieben, dass sie das auf die leichte Schulter genommen haben und jetzt in eine Depression gefallen sind, weil sie nie wieder mit ihrem Partner oder Mann Geschlechtsverkehr ausüben können."

"Fragt nach der HPV-Impfung"

Die 35-Jährige, die mittlerweile auf Mallorca lebt, machte ihre Diagnose im Mai mit den Worten "Ja, ich habe Krebs im fortgeschrittenen Stadium und es ist vielleicht sogar meine eigene Schuld" öffentlich.

Bei dieser Art von Tumor gebe es keine frühen Anzeichen und sie sei erst zum Arzt gegangen, als sie blutete und Schmerzen hatte. Kurz darauf erhielt sie eine weitere Schock-Nachricht, denn der Krebs hatte bereits in die Lymphknoten gestreut und konnte daher nicht gleich operiert werden. Erst nach einer monatelangen Bestrahlung wurde ihr schließlich die Gebärmutter entfernt.