Gebärmutterhalskrebs: Wie Frauen optimal vorsorgen können

Der kommende Freitag ist der erste " Welttag der Gynäkologischen Onkologie", der unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) ausgerufen wurde. Der Gynäkologe Christian Schauer, Oberarzt im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz, ist Präsident der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) in der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. "Uns ist es Auftrag und Anliegen, rund um diesen Tag Österreichs Frauen auf die Wichtigkeit der Früherkennung von gynäkologischen Krebserkrankungen hinzuweisen und über neue Therapien zu informieren."

KURIER: Wie häufig ist "Unterleibskrebs" in Österreich?

Christian Schauer: In Österreich erkranken jährlich 6.500 Frauen an „Unterleibskrebs“ bzw. Vorstufen, unter anderem Eierstockkrebs, Gebärmutterhals- und Gebärmutterkörperkrebs, Schamlippen- und Scheidenkrebs. Der Tag soll Frauen erinnern, einen Vorsorgetermin beim Gynäkologen zu vereinbaren.