100.000 Dollar weg: Mann stiehlt Hochzeitsgeschenke nach Trauung

George und Nadeen Farahat feierten zusammen mit 300 Gästen ihre Hochzeit in kalifornischen Glendale. Was der schönste Tag ihres Lebens sein sollte, entpuppte sich jedoch als einer der traurigsten. Die frischvermählten Turteltauben wurden an ihrem eigenen Hochzeitstag bestohlen.

Dieb schlich sich auf Hochzeit Wie CBS News berichtet, soll sich ein uneingeladener Mann unter die Gäste gemischt und einige Zeit bei der Feier verbracht haben. Trotz privatem Sicherheitsdienstes konnte der Dieb problemlos in der Hochzeitslocation herumspazieren und zudem das Pärchen bestehlen. Aufnahmen einer Sicherheitskamera zeigen, wie sich der Mann eine Kiste voller Geld schnappte und zu einem Fluchtwagen, der neben dem Veranstaltungsort wartete. "Wir hatten ein Schloss für die Kiste", sagte Nadeen Farahat gegenüber dem Medium. "Sie war gesichert." Dennoch schaffte es der Dieb den Inhalt zwischen 80.000 und 100.000 US-Dollar mitgehen zu lassen.

Dieb kommunizierte über Kopfhörer In den Aufnahmen sieht man auch, dass der Dieb komplett schwarz zur Hochzeit erschien und etwa zwei Stunden lang mit Gästen und dem Barkeeper sprach, bevor er mit der Box aus dem Festsaal rannte. Die Farahats gehen davon aus, dass es nicht das erste Mal war, dass der Kriminelle auf einer Hochzeit Wertsachen gestohlen habe: "Er hatte einen Ohrhörer und kommunizierte mit jemandem“, erinnerte sich Jerry Haddad, ein enger Freund des Pärchens. "Es ist extrem frustrierend. Wir alle fühlen uns durch das, was passiert ist, verletzt."