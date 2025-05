Hochzeitstorte , Deko, Fotograf, Location – und so vieles mehr: Wer eine klassische Hochzeit mit etwa 60 bis 100 Gästen plant, muss im Schnitt mit Kosten zwischen 10.000 und 20.000 Euro rechnen. Kein Wunder also, dass viele Paare versuchen, für die Flitterwochen etwas dazuzuverdienen.

Ein besonders kreatives Brautpaar hatte dazu eine ungewöhnliche Idee: Für Musikwünsche auf der Hochzeitsfeier verlangten sie bis zu 100 Dollar (rund 90 Euro) pro Song. Ein User teilte auf Reddit in einem Hochzeitsforum ein Foto eines gerahmten Plakats mit der Aufschrift "Press to play" – und löste damit eine hitzige Debatte im Netz aus.

Liedwunsch kostet bis zu 100 Dollar

Auf dem Bild sind bekannte Party-Songs wie "Cotton Eye Joe" von Rednex oder "I Wanna Dance with Somebody" von Whitney Houston aufgeführt – jeweils versehen mit einem Preis zwischen 25 und 100 Dollar. Ein QR-Code auf dem Plakat soll den Bezahlvorgang schnell und unkompliziert gestalten. Am unteren Rand steht der Hinweis: "Der Erlös fließt in unseren Flitterwochen-Fonds."

Ein Reddit-Nutzer kommentierte das Foto mit gemischten Gefühlen: "Normalerweise bin ich der Meinung: Lasst das Paar machen, was es will – es ist ihr großer Tag. Aber das hier wirkt doch eher nach übertriebener Geldgier. Was denkt ihr darüber?"