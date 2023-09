Den meisten Gerichten sieht man ja an, ob sie denn auch schmecken. Es besteht, um es ein bisschen wissenschaftlich klingen zu lassen, beim Essen fast immer eine Korrelation zwischen Aussehen und Geschmack. Es gibt zum Beispiel kein widerlich scheinendes Schnitzel, das aber überraschend gut schmeckt. Ebenso wenig ist sichtlich trockenes Fleisch plötzlich saftig, eine gatschige Pasta plötzlich al dente oder ein wässriger Gemüseeintopf plötzlich eine aromatische Offenbarung.

Nur bei Torten ist das anders. Oder allgemeiner: bei Backwaren.

Da ist man sogar geneigt, von der Gegen-Korrelation auszugehen: Besonders schöne Kuchenwerke bestehen oft aus fettigen Glasuren mit uninteressiert wirkenden Füllungen. Man kennt dieses Phänomen vor allem von Hochzeiten, die namensgleiche Torte wird da stets mit einem Tamtam präsentiert, ist aber eigentlich immer eine Enttäuschung. Ich bringe deswegen mittlerweile auf Hochzeiten eine eigene Nachspeise mit, ein Sackerl Dragee Keksi lässt sich im Anzug verstauen und ist das perfekte Notdessert. Nicht selten schnorren mich sogar beobachtende Mitgäste um das eine oder andere (ich gebe eh nur die dunklen her) Keksi an. Ich würde noch nicht so weit gehen, mich einen Dragee-Keksi-Dealer zu nennen, aber Brautleute beginnen mir zu misstrauen.