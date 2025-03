Nach dem Wintereinbruch in vielen Teilen Österreichs war auch Ö3-Wettermann Sigi Fink zur Stelle, um über den Neuschnee in Kärnten zu berichten. Auf Facebook entschied er sich, dies nicht auf konventionelle Art vor einer Wetterkarte zu tun, sondern die Meldung mit einem lustigen Video (Reel) zu versehen. Diese Entscheidung stieß vielen sauer auf.

Um das Schneegestöber in den österreichischen Bergen bestmöglich einzufangen, griff Fink nicht auf authentisches und aktuelles Material zurück, sondern postete ein Video, das er im Internet gefunden hatte. Dieses stammt seinen Angaben zufolge auch nicht aus Kärnten - die genaue Quelle ist, wie bei vielen Videos aus dem Internet, wohl nicht bekannt. Zu sehen ist, wie ein Skifahrer, ein Kind , das im Schneechaos augenscheinlich nicht mehr gehen möchte, kurzerhand am Rucksack packt und es durch den Schnee schleift. Das Geschehen wird von witziger Musik untermalen. Hier kommt man zum Video.

Fast 900 Kommentare

Mittlerweile hat das Posting eine umfangreiche Debatte ausgelöst. Fast 900 Kommentare hat das Video seit dem Wochenende gesammelt – bei einigen kam der Post eher weniger gut an. "Unglaublich sowas zu posten – wie ein Müllsack wird ein Kind hier 'entsorgt'", ärgert sich eine Nutzerin. "Wie kann man so ein Video mit einem lachenden Smiley posten und es anscheinend lustig finden, wie das Kind hier in den Schnee geworfen wird?", schreibt eine andere dazu.