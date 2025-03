Am Montag zieht von Norden eine markante Kaltfront über das Land. Mit dichten Wolken gehen Schnee-, Regen- und Graupelschauer nieder. Ab Mittag lockert es von Norden allmählich wieder auf und der Niederschlag verlagert sich ins Bergland und in den Süden.

Aber schon am Dienstag bringt Hochdruckeinfluss in ganz Österreich oft ungetrübten Sonnenschein. Nur anfangs sind im Bergland sowie im Südwesten ein paar Restwolken vorhanden, diese lösen sich aber rasch auf. Der Wind kommt schwach, im nördlichen Alpenvorland sowie zum Teil auch im Osten mäßig, aus Nordwest bis Ost. Es bleibt aber kalt bis kühl: In der Früh hat es minus zwölf bis minus ein Grad, am Nachmittag plus zwei bis plus neun Grad, im Westen sind bis zu plus 13 Grad möglich.

Wetter bringt dann Sonne und schwacher Wind

Am Donnerstag bringt der anhaltende Hochdruckeinfluss erneut weitgehend ungetrübten Sonnenschein und nur ganz vereinzelt etwas Frühnebel. Der Wind weht schwach bis mäßig, am ehesten aus Ost bis Süd. Von minus acht bis plus zwei Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf neun bis 18 Grad.

Am Freitag wird der Hochdruckeinfluss in Österreich langsam schwächer. Dadurch bleibt der Sonnenschein voraussichtlich nicht ungetrübt. Von Südwesten verdichten sich die Wolken, allerdings sollte der föhnige Wind noch für größere Sonnenfenster sorgen. Auch im Norden und Osten dürften sich einige, eher höhere Wolken bemerkbar machen. Sowohl in Föhnstrichen als auch im östlichen Flachland kann der Wind aus südöstlicher Richtung merklich auffrischen. Die Frühtemperaturen liegen meist bei minus fünf bis plus fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen etwa elf bis 21 Grad, mit den höchsten Werten im Rheintal.

Mehr aktuelle Wetter-News.