Kunstaktion? Statt Banane pickt Ö3-Wettermoderator Sigi Fink Apfel an Hausmauer

Einen Spaß aus dieser Skurrilität hat sich jetzt Ö3-Wettermann Sigi Fink gemacht, denn er klebte kurzerhand einen Apfel an seine Hauswand in Südtirol und postete sein Werk auf Instagram.

"Original Südtiroler Apfel an Hauswand. Künstler: Sigi Fink. Startpreis: 0.25 Cent. Wer bietet mehr?", witzelt er dazu in der Bildunterschrift. Dazu merkt er noch an "I sog dir nur des ane: a Apfel is koa Banane".

Und siehe da, der Preis schnellt nach oben. Sogar von prominenten Bietern gibt's (wohl nicht ganz ernst gemeinte) Angebote. Conchita Wurst würde den Apfel etwa für 5 Euro nehmen.

Tja, Kunst darf halt wirklich alles.