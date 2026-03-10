Nägelkauen kommt besonders häufig bei Kindern und Jugendlichen vor, doch auch stressanfällige Erwachsene entwickeln oft diese zwanghafte Angewohnheit. So erging es auch Gabby Swierzewski (21), die seit ihrer Kindheit regelmäßig an ihren Fingernägeln knabberte.

Doch womit sie nicht gerechnet hatte: Plötzlich begann ihr Mittelfinger zu schmerzen und der Nagel entzündete sich. Die Infektion wurde so schlimm, dass sie auf den Knochen übergriff. Beinahe hätte die 21-Jährige ihren Finger amputieren lassen müssen.

TikTok-Video mit 3,7 Millionen Views Ihre Geschichte will die 21-Jährige erzählen, um andere auf die Gefahren des Nägelkauens aufmerksam zu machen. Auf TikTok veröffentlichte sie ein Video, in dem sie im Krankenbett liegt, ihren einbandagierten Finger in die Kamera hält und schreibt: "Ich werde wohl meinen Finger oder meinen Nagel verlieren." Dazu richtet sie einen eindringlichen Appell an die Zuschauer: "Hört auf, an euren Nägeln zu kauen!!!" Das Video hat inzwischen über 3,7 Millionen Aufrufe.

Nach Nägelkauen: Eingerissener Nagel entzündete sich Im Gespräch mit dem US-Magazin People berichtet Swierzewski, dass alles Anfang Februar mit einem eingerissenen Nagel begann: "Eingerissene Nägel kommen bei mir häufig vor, deshalb dachte ich natürlich, es würde von selbst wieder verschwinden, da ich schon seit meinem achten Lebensjahr an meinen Nägeln kaue."

Innerhalb weniger Stunden begann ihr Finger zu schmerzen und zu pochen. Am 10. Februar suchte sie ihren Hausarzt auf, der ihr Antibiotika und eine Salbe verschrieb. Trotz der Behandlung blieb der Finger "extrem angeschwollen", weshalb die 21-Jährige zwei Tage später schließlich eine Notfallambulanz aufsuchte. Dort versuchte man, den Bereich unter ihrem Fingernagel zu öffnen, um Eiter oder Flüssigkeit abzulassen, doch es kam nur Blut heraus.

Finger war dunkelviolett und pochte Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich weiter, bis Swierzewski am Morgen des 16. Februars erneut in die Notaufnahme fuhr. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Finger bereits dunkelviolett verfärbt und schmerzte stark. "Ich wachte weinend auf und war kurz davor, ohnmächtig zu werden", erinnert sich die Frau. Dort wurde der Finger geöffnet und der Abszess entleert. Anschließend wurde sie zu einer Handspezialistin überwiesen, die meinte, es sei "der schlimmste Fall, den sie je gesehen habe".

Mehrere Operationen Swierzewskis Finger wurde erneut aufgeschnitten, um die Entzündung zu behandeln. Bluttests und Gewebeproben sollten klären, ob sich die Infektion bereits bis zum Knochen ausgebreitet hatte. In dem Fall hätte ihr Nagel oder sogar ihr Mittelfinger amputiert werden müssen. Am 4. März erhielt die 21-Jährige endlich die erlösende Nachricht: Sie muss weder eine Amputation noch eine weitere Operation über sich ergehen lassen. Von da an begann der lang ersehnte Heilungsprozess.