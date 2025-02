Was unsere Fingernägel über unser biologisches Alter verraten

David Sinclair, seines Zeichens Biologe und Professor für Genetik an der Harvard Medical School, gilt als Shootingstar der Longevity-Szene. Seit Jahren forscht der gebürtige Australier zu Alterungsprozessen. Sein Buch "Das Ende des Alterns – die revolutionäre Medizin von morgen" katapultierte den Forscher vor einigen Jahren an die Spitze von Bestseller-Listen in dutzenden Ländern. Bekannt ist Sinclair auch für seine heiteren, launigen Erzählungen zum Altern. Mit einer solchen hat der 55-Jährige nun wieder für Schlagzeilen gesorgt.

"Wie lange ist es her, dass ich meine Nägel geschnitten habe?" In seinem Podcast "Lifespan", in dem er seinem Publikum neueste Erkenntnisse über das Altern nahebringt, sprach er Fingernägeln eine relevante Rolle bei der Einschätzung von Alterungsprozessen zu. "Die Geschwindigkeit des Nagelwachstums ist ein wirklich guter Indikator dafür, wie man altert oder nicht altert", sagte er in einer kürzlich erschienenen Podcast-Folge. Und fügte hinzu: "Jedes Mal, wenn ich meine Nägel schneiden muss, denke ich: 'Wie lange ist es her, dass ich meine Nägel geschnitten habe?'" Sinclair erklärte, dass die Verfassung der Nägel viel über das Tempo aussagen kann, mit der der Körper neue, gesunde Zellen bildet – je schneller dies geschehe, desto besser. Demnach lasse ein schneller Zellumsatz, also der Prozess der Zellerneuerung, auf ein jüngeres biologisches Alter schließen. Je älter man wird, desto mehr bremst sich dieser körpereigene Mechanismus ein. "Das Ganze geht auf eine Studie aus dem Jahr 1979 zurück, bei der diese kleinen Messbänder auf die Nägel der Teilnehmer geklebt und diese über Jahre hinweg gemessen wurden", erläuterte Sinclair dazu. Die Untersuchung ergab, dass die wöchentliche Wachstumsrate der Fingernägel ab dem 30. Lebensjahr jährlich um etwa 0,5 Prozent abnahm. "Und tatsächlich, wenn man Tausende von Menschen betrachtet, wissen wir jetzt mit Sicherheit, dass die Nagelwachstumsrate um etwa ein halbes Prozent pro Jahr abnimmt", so Sinclair. "Wenn man das misst, ist es ein wirklich guter Indikator dafür, wie alt man biologisch ist." Er selbst vermesse seine Fingernägel zwar nicht täglich, achte aber darauf, ob sich ihr Wachstum verlangsame.

Nägel können auch spröder und trockener werden Mit zunehmendem Alter produziert der Körper weniger Keratin, wodurch die Fingernägel auch brüchiger werden können, wie US-Dermatologin Michelle Henry im Interview mit der Huffington Post zu bedenken gibt. "Mit zunehmendem Alter beginnt unser Körper, weniger natürliche Keratinproteine in den Nägeln zu produzieren, was dazu führen kann, dass die Nägel spröder und trockener werden und leicht brechen. Diese Keratinproteine finden sich auch in unseren Haarfollikeln, weshalb sich mit zunehmendem Alter auch unsere Haarstruktur verändern kann." In manchen Fällen können Veränderungen der Nägel, etwa Verfärbungen oder Rillenbildungen, auch ein Anzeichen für ein zugrunde liegendes Gesundheitsproblem sein.