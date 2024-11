Nacktbilder von Melania Trump in Russland gezeigt: Das sagt sie

In der russischen TV-Sendung 60 Minuten auf dem staatlichen Sender Rossija 1 wurden kürzlich alte Nacktfotos von Melania Trump , der Ehefrau des baldigen US-Präsidenten Donald Trump, gezeigt. Die Moderatoren machten sich offensichtlich über die Bilder lustig. Jewgeni Popow, einer der Moderatoren, fragte provokant, ob diese Fotos nicht eine Vorahnung ihres "neuen" Lebens als First Lady seien.

Die Aufnahmen stammen aus ihrer Zeit als Model vor 24 Jahren und zeigen sie unter anderem fast nackt in einem Flugzeugcockpit. Auch Aufnahmen aus einem Fotoshooting für das GQ-Magazin von 2000 wurden gezeigt. Diese Nacktfotos waren bereits 2016 während Donald Trumps erstem Wahlkampf thematisiert worden.

Melania Trump, die damals schon als First Lady ins Weiße Haus einzog, war sichtlich stolz auf ihre Vergangenheit. Auch ihr Ehemann unterstütze seine Ehefrau und platzierte das GQ-Coverfoto auf der offiziellen Website des Weißen Hauses. Im September 2024 äußerte sich Melania Trump auf der Plattform X erneut zu den Fotos und feiert ihre Errungenschaften als Model.

In dem Kommentar schrieb sie, dass sie stolz auf ihre Arbeit als Model sei. Sie rief dazu auf, „die Schönheit des menschlichen Körpers“ zu schätzen. "Wir sollten unseren Körper ehren und uns die zeitlose Tradition zu eigen machen, Kunst als kraftvolles Mittel des Selbstausdrucks zu nutzen", hieß es weiter. Dass immer wieder Medien über ihre Vergangenheit herziehen. lässt sie scheinbar kalt. Stattdessen nutzt sie die Gelegenheiten immer wieder, um auf die Wichtigkeit der Freiheit über den eigenen Körper hinzuweisen. So auch in ihrer Autobiografie.